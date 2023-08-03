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На Черниговщине и Киевщине раздались взрывы

Главы областных военных администраций призывают жителей регионов не игнорировать тревоги, быть в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".
На Черниговщине и Киевщине раздались взрывы
Около часа ночи на Черниговщине раздались взрывы. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили мониторинговые каналы.   По предварительным данным работает ПВО.   Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и области.   "Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - призвал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.   "Левый берег Киева проходим в безопасное место. Цели в 50 км от столицы с востока и севера", - предупредил Киев INFO | Новости Украины.   Около 1.20 мониторинговые каналы сообщили об аудиофиксации вражеских БПЛА в Бориспольском районе Киевщины.   "Киев, внимание!!! Правый берег тоже есть цели по траектории с севера. Летят очень низко, большинство информации поступает из-за акустической идентификации" - отметили в 1.30 в канале Киев INFO | Новости Украины.   "Киевщина, Яготин - группа шахедов курсом на юг Киевщины из Черниговщины" - добавил ресурс.   Напомним, ночью 2 августа войска РФ совершили очередную воздушную атаку на Одесщину. Некоторые из дронов поразили элеватор, зернохранилище и портовую инфраструктуру Измаила.

 

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