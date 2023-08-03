На Черниговщине и Киевщине раздались взрывы

Главы областных военных администраций призывают жителей регионов не игнорировать тревоги, быть в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Около часа ночи на Черниговщине раздались взрывы. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили мониторинговые каналы. По предварительным данным работает ПВО. Также воздушная тревога была объявлена в Киеве и области. "Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - призвал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. "Левый берег Киева проходим в безопасное место. Цели в 50 км от столицы с востока и севера", - предупредил Киев INFO | Новости Украины. Около 1.20 мониторинговые каналы сообщили об аудиофиксации вражеских БПЛА в Бориспольском районе Киевщины. "Киев, внимание!!! Правый берег тоже есть цели по траектории с севера. Летят очень низко, большинство информации поступает из-за акустической идентификации" - отметили в 1.30 в канале Киев INFO | Новости Украины. "Киевщина, Яготин - группа шахедов курсом на юг Киевщины из Черниговщины" - добавил ресурс. Напомним, ночью 2 августа войска РФ совершили очередную воздушную атаку на Одесщину. Некоторые из дронов поразили элеватор, зернохранилище и портовую инфраструктуру Измаила.