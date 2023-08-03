В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара

Угроза пусков управляемых авиабомб и управляемых авиаракет по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах.

Воздушные силы Украины в четверг, 3 августа, сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Украинцев призывали не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях. Из-за угрозы воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях. После двух ночи воздушную тревогу объявили в Херсонской области. Напомним, ночью 2 августа войска РФ совершили очередную воздушную атаку на Одесщину. Некоторые из дронов поразили элеватор, зернохранилище и портовую инфраструктуру Измаила.

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