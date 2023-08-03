Российских студентов привлекают к пропаганде на ВОТ

Россияне проводят мероприятия "военно-патриотического воспитания", главная цель которых - распространение пропаганды среди молодежи.

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Россияне стали более агрессивно распространять пропаганду на временно оккупированных территориях. К распространению кремлевских нарративов они привлекают молодежь. В частности, используя для этого привезенных из РФ студентов. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Центр национального сопротивления. "Оккупанты создали так называемые "студенческие трудовые отряды", сформированные из россиян. Они для видео "работают" в разрушенных самими оккупантами городами - Лисичанске, Мариуполе, Северодонецке и т.д.", - рассказали в ЦНС. Также они проводят в захваченных городах семинары и "молодежные форумы" при поддержке Росмолодежи - структуры, которая занимается децентрализацией "молодежных движений", большинство которых мимикрируют под волонтерские. Ранее сообщалось, что росСМИ получили методичку о "нацистах-сатанистах" в Киеве.