Зеленский рассказал, какой регион может обеспечить украинцев солью

Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста, считает президент.

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Закарпатье может стать регионом, который сможет обеспечить всю Украину кухонной и технической солью. Об этом в среду, 2 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Президент подчеркнул, что у региона есть "возможности, которые не использовались десятилетиями". Он же отметил, что перенесение части бизнеса на западную Украину сможет дать толчок и самому региону для быстрого развития. "Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. Это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые не использовались десятилетиями. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", - сказал Зеленский. "Однозначно, Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", - добавил президент.