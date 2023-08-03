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Зеленский рассказал, какой регион может обеспечить украинцев солью

Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста, считает президент.
Зеленский рассказал, какой регион может обеспечить украинцев солью
Закарпатье может стать регионом, который сможет обеспечить всю Украину кухонной и технической солью. Об этом в среду, 2 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.   Президент подчеркнул, что у региона есть "возможности, которые не использовались десятилетиями".       Он же отметил, что перенесение части бизнеса на западную Украину сможет дать толчок и самому региону для быстрого развития.   "Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. Это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые не использовались десятилетиями. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", - сказал Зеленский.   "Однозначно, Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", - добавил президент.      
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