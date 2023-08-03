Из бюджета выделили деньги на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС

Дополнительно из резервного фонда госбюджета из-за уничтожения Каховской гидроэлектростанции выделено более 1,5 млрд. грн.

На преодоление последствий уничтожения Каховской гидроэлектростанции из государственного бюджета в 2023 году уже направлено более 4,3 млрд. грн. Об этом в среду, 2 августа, заявила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа. Она рассказала, что комитет согласовал выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для Николаевской областной военной администрации 341,8 млн грн. "Эти средства будут направлены на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, восстановление поврежденных объектов и новое строительство", - указала она. Ранее на аналогичные нужды было выделено 980,9 млн. грн. для Херсонской ОВА. Подласа отметила, что из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже выделено более 2,8 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн направлено на реализацию экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это вызвало масштабные затопления на юге Украины, повлекло за собой гуманитарную и экологическую катастрофу. При этом сумма прямого ущерба составила по меньшей мере 2 млрд долларов. В июле правительство приняло экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС.