Оккупанты построили несколько линий защиты вокруг Мелитополя - мэр

С 26 февраля 2022 года Мелитополь временно оккупирован русскими войсками. В Мелитополе похищают людей, грабят брошенные квартиры и заставляют брать российские паспорта.

Российские оккупанты построили вокруг города три-четыре линии обороны боясь наступления украинских сил. Об этом в среду, 2 августа, рассказал мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона. "Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки - враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости", - заявил мэр. В то же время Федоров выразил уверенность, что подготовка не поможет российским оккупантам во время наступления ВСУ. "Мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, - у врага не хватит сил удержаться и они будут точно убегать", - заявил мэр. Как мы уже писали, около 500 жителей оккупированного Мелитополя находятся в плену россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения в плену окупантов побывали более 1000 жителей города.