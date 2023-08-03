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Оккупанты построили несколько линий защиты вокруг Мелитополя - мэр

С 26 февраля 2022 года Мелитополь временно оккупирован русскими войсками. В Мелитополе похищают людей, грабят брошенные квартиры и заставляют брать российские паспорта.
Оккупанты построили несколько линий защиты вокруг Мелитополя - мэр
Российские оккупанты построили вокруг города три-четыре линии обороны боясь наступления украинских сил. Об этом в среду, 2 августа, рассказал мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона.       "Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки - враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости", - заявил мэр.   В то же время Федоров выразил уверенность, что подготовка не поможет российским оккупантам во время наступления ВСУ.   "Мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, - у врага не хватит сил удержаться и они будут точно убегать", - заявил мэр.   Как мы уже писали, около 500 жителей оккупированного Мелитополя находятся в плену россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения в плену окупантов побывали более 1000 жителей города. 

 

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