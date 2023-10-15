Кулеба: Работаем над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину

Кулеба подчеркнул, что McDonald's в Украине – это сигнал инвесторам, что здесь можно работать.

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Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды, рассказал в интервью Наталье Мосийчук глава МИД Дмитрий Кулеба. В частности, он напомнил, что сеть заведений быстрого питания McDonald's удалось вернуть в Украину после его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба подчеркнул, что McDonald's в Украине – это сигнал инвесторам, что здесь можно работать. "Я считаю, что чем больше здесь будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет прибавлять", – отметил он. Ранее сообщалось, что шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp