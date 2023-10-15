Белый дом будет просить Конгресс о более чем $2 млрд для Украины и Израиля

США продолжают поставлять Украине критически важные вооружения для отражения российских атак.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CBS. Он отметил, что США продолжают поставлять Украине критически важные вооружения для отражения российских атак. "Но нам нужно, чтобы Конгресс действовал. И президент четко дал понять, что он собирается обратиться в Конгресс с пакетом финансирования для Украины, а также продолжением поддержки Израиля. Вы можете ожидать интенсивного взаимодействия с Конгрессом уже на этой неделе, поскольку мы работаем над таким пакетом и стремимся обеспечить его двухпартийную поддержку", – отметил Салливан. На вопрос журналисты, идет ли речь о пакете в два миллиарда, который объединит помощь Украине, Израилю, средства на защиту границы и поддержку Тайваня, Салливан ответил, что сумма "будет значительно больше". "Но, как я уже сказал, он, безусловно, будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для помощи Израилю в его борьбе с террористическими врагами", - добавил представитель Белого дома. Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Байден обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля. Напомним, что президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование, включая выделение средств для Украины и Израиля. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp