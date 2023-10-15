МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине

Реформы в Украине и укрепление возможности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта.

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Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске фонда развития способностей для Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долларов, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook. "Сегодня (14 октября) МВФ объявил о запуске Фонда развития способностей для Украины. Он охватит потребности реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ", – отметил Пышный. Глава НБУ подчеркнул, что в двух последних меморандумах Украины с МВФ, в частности, говорится, что основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить состоятельность Украины. Кроме того, в этом общем упражнении важны несколько направлений – международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти. И за каждым из них важными составляющими являются ритмичность, своевременность и полнота. Реформы в Украине и укрепление возможности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта. "МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. В настоящее время доноры уже выделили 14 млн долл. Цель – собрать 65 млн долл.", – заявил Пышный. Напомним, Украине становится труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание официальных лиц ключевых стран-доноров переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp