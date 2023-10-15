Зеленский советует готовиться к атакам на энергетику

Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину.

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Президент Владимир Зеленский отмечает, что ударов российских войск по украинским энергообъектам будет больше с приближением зимы и призывает местные власти, энергетические компании и операторов связи подготовиться к этому. "Мы должны осознавать, что таких российских ударов (как в воскресенье по Херсону) с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилили ПВО, насколько это реально в имеющихся условиях. И мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись", - отметил Зеленский. По мнению президента, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи. "Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину, равно как на поле боя во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", - подчеркнул глава государства. Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону приближается к 100%.