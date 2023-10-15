Зеленский советует готовиться к атакам на энергетику
Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину.
Президент Владимир Зеленский отмечает, что ударов российских войск по украинским энергообъектам будет больше с приближением зимы и призывает местные власти, энергетические компании и операторов связи подготовиться к этому. "Мы должны осознавать, что таких российских ударов (как в воскресенье по Херсону) с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилили ПВО, насколько это реально в имеющихся условиях. И мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись", - отметил Зеленский. По мнению президента, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи. "Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину, равно как на поле боя во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", - подчеркнул глава государства. Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону приближается к 100%.
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