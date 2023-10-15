В секторе Газа заблокированы почти 260 украинцев - Зеленский

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля, уже более 200 человек вывезли в Румынию – в основном женщины и дети, готовятся новые рейсы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Секторе Газы находятся около 260 украинцев, дипломаты работают вместе с партнерами для их эвакуации. "Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, оказавшимся на Ближнем Востоке – в Израиле и на территории Сектора Газы. Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию – в основном женщины и дети, готовятся новые рейсы. Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - заявил Зеленский в своем традиционном вечернем обращении. Президент заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому нуждающемуся гражданину. Напомним, что Израиль возобновил водоснабжение в сектор Газа, которое было прекращено после нападения ХАМАС на Израиль в минувшую субботу.