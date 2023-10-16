Украинские военные сбили российский Ми-8
Ми-8 - это советский многоцелевой вертолет, первая модель которого появилась в начале 1960-х годов.
Украинские Силы обороны сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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В своей публикации он поблагодарил за "прекрасную работу" военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
"Хорошо горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.
Также он выложил в Сеть видео, на котором видно, как пылает вражеский вертолет.
Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.
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