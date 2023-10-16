ВСУ предупредили, что РФ вывела в море ракетоносители

Российская армия использует акваторию Черного моря для ракетных атак по украинским населенным пунктам.

Россия вывела на боевое дежурство подлодку и два фрегата. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщают Силы обороны юга в Telegram. "Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В настоящее время боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще два фрегата. Суммарный залп Калибров может достигать 20", - говорится в сообщении. Отмечается, что уровень ракетной опасности оценивается как очень высокий. "Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, не медля переходите в укрытие", - отмечается в сообщении. Отметим, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ. Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне выпустили две ракеты Калибр по Одесщине из Азовского моря, что свидетельствует об изменении тактики. Турция, Румыния и Болгария будут совместно очищать Черное море от мин, попадающих в их воды в результате войны РФ против Украины.

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