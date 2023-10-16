В ряде областей раздается воздушная тревога, на севере - ракетная опасность

При сигнале тревоги следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала окончания опасности.

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Около полуночи, в понедельник, 16 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об угрозе врага сообщили Воздушные силы Украины. Так, сначала, в 23.56, тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях. После полуночи воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. В 00.17 сирены воздушной тревоги прозвучали в Херсонской области. Впоследствии тревога начала распространяться по стране на запад. "Черниговская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность!", - предупредили военные. Позже в ПС добавили, что зафиксировали ракеты над Полтавской и Сумской областями. Они двигаются в восточном направлении. Россия вывела на боевое дежурство подлодку и два фрегата. Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне выпустили две ракеты Калибр по Одесщине из Азовского моря, что свидетельствует об изменении тактики. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp