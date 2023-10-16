Россия выпустила вторую группу ракет по Украине

В полночь Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предупредило о ракетной опасности для ряда областей.

Россия выпустила вторую группу ракет в сторону Украины. О ракетной опасности в понедельник, 16 октября, сообщают Воздушные силы Украины ВСУ. "Ракеты на Полтавщине, двигаются в сторону Миргорода! Группа "Шахедов" двигается на Николаева!", - предупредили военные. В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Миргороде Полтавской области. Также взрывы слыхали в Запорожье. Мониторинговые каналы писали, что, по предварительным данным, российские оккупационные войска запустили по Украине несколько крылатых ракет по разным направлениям. Пока официальной информации о возможных разрушениях или жертвах атаки нет. Раньше взрывы слышали в Миргороде и Днепре Около полуночи, в понедельник, 16 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Россия вывела на боевое дежурство подлодку и два фрегата.

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