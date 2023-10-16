ВС фиксируют активность тактической авиации РФ на востоке и юге

Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов, предупреждают защитники.

Воздушные силы в понедельник, 16 октября, предупреждают о новой ракетной угрозе. "Значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!", - отметили военные. Как пишут мониторинговые каналы, враг поднял в небо четыре бомбардировщика, которые могут представлять потенциальную опасность. "34/35 летят в сторону севера, правый берег Херсонской области перейдите в укрытие!", - говорится в сообщении. Также Силы обороны юга сообщают о запуске групп дронов из Херсонской области в направлении Николаевской области. Другие несколько групп беспилотников двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградской области. Раньше взрывы слышали в Миргороде и Днепре Около полуночи, в понедельник, 16 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Россия вывела на боевое дежурство подлодку и два фрегата.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp