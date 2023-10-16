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ВС фиксируют активность тактической авиации РФ на востоке и юге

Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов, предупреждают защитники.
ВС фиксируют активность тактической авиации РФ на востоке и юге
Воздушные силы в понедельник, 16 октября, предупреждают о новой ракетной угрозе.   "Значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!", - отметили военные.   Как пишут мониторинговые каналы, враг поднял в небо четыре бомбардировщика, которые могут представлять потенциальную опасность.   "34/35 летят в сторону севера, правый берег Херсонской области перейдите в укрытие!", - говорится в сообщении.   Также Силы обороны юга сообщают о запуске групп дронов из Херсонской области в направлении Николаевской области.   Другие несколько групп беспилотников двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградской области.   Раньше взрывы слышали в Миргороде и Днепре   Около полуночи, в понедельник, 16 октября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.   Россия вывела на боевое дежурство подлодку и два фрегата.

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