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Морги Донецка переполнены российскими солдатами - ЦНС

Армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели - более 5000 военных. За всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек.
Морги Донецка переполнены российскими солдатами - ЦНС
В морги временно оккупированного Донецка россияне ежедневно привозят сотни тел своих солдат, погибающих при попытках штурмов позиций ВСУ. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает Центр национального сопротивления.   "Сотни трупов россиян ежедневно доставляют в морги Донецка. В этих учреждениях критически не хватает мест, поэтому тела оставляют в коридорах и дворах", - говорится в сообщении.   По информации украинского подполья в Донецке, оккупанты понесут огромные потери во время штурмов украинских позиций на Донбассе.   Ранее подполье сообщало, что мигранты, завезенные в Мариуполь, российские оккупанты образовали по меньшей мере две этнических преступных группировки, занимающиеся торговлей оружием, наркотиками и другой нелегальной деятельностью.   Напомним, ранее в Мариуполе партизаны уничтожили инженерный состав российских захватчиков. А в Крыму партизаны пробрались в окопы россиян.

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