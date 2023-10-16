В Херсонской области нашли убитым волонтера-коллаборанта - соцсети

Житель Крыма помогал российским захватчикам во время полномасштабного вторжения в Украину, отмечают российские социальные сети.

Оккупационная "полиция" установила, что перед гибелью пособник оккупантов выпивал с тремя знакомыми / sprotyv.mod.gov.ua

Тело волонтера-коллаборанта, помогавшего российским захватчикам, обнаружено в Херсонской области. Неизвестные расстреляли его из автомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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"Тело 51-летнего жителя Крыма Анатолия Решетова обнаружили в поселке Бриловка в Олешкинском районе. Мужчина был убит тремя выстрелами в грудь, экспертиза показала, что Решетов был застрелен из Ак-74", - отмечают пропагандисты.

Оккупационная "полиция" установила, что перед гибелью пособник оккупантов выпивал с тремя знакомыми.

"По имеющимся данным, все трое были задержаны и доставлены в отдел. По версии следствия, около 22 часов вечера между мужчинами произошел конфликт, и один из задержанных выпустил в волонтера три пули. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье Убийство", - добавил Telegram-канал.

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