Доля беженцев, планирующих остаться за границей, за год выросла вдвое

Число украинских беженцев, которые хотели бы остаться на новом месте жительства за границей, выросло с 8 до 18%.

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Доля украинцев, которые, спасаясь от войны, выехали за границу и хотели бы остаться на новом месте жительства, за год выросла с 8 до 18%. Таковы результаты исследования Ключевой капитал: как миграционные процессы влияют на бизнес, проведенного исследовательской компанией Gradus Research специально к Киевскому международному экономическому форуму. В то же время исследователи констатировали почти неизменно высокое желание украинских мигрантов вернуться домой в Украину: сейчас доля таких людей среди опрошенных составляет 63%, тогда как год назад была на уровне 67%. Среди желающих вернуться более трети планируют сделать это к концу 2024 года (39%), в то время как иная треть респондентов (36%) затрудняется определиться. Уровень адаптации украинцев, выехавших за границу, достиг 62%. В топе стран, куда мигрировали украинцы, остаются Польша (29%), Литва (16%) и Германия (10%), хотя это и не соответствует данным Евростата (23,1%, 1,7% и 28,3% соответственно). Основатель и директор исследовательской компании Евгения Близнюк отметила, что 83% беженцев в Украине имели работу, в том числе 13% работали в сфере образования и обучения, 12% - в инженерии, науке и технологиях, 10% были специалистами в области экономики и финансов или по продажам и коммуникации. Результаты опроса показывают высокий уровень трудоустроенности среди украинских мигрантов. 70% опрошенных жителей Украины, которые с начала войны переместились жить за границу, сейчас работают. 54% работают в стране пребывания, еще 12% трудоустроены в украинских компаниях и работают удаленно, а 4% работают дистанционно на иностранную компанию. Ключевой причиной безработицы среди опрошенных украинских мигрантов чаще всего является незнание местного языка (43%). Что касается сфер занятости, то 14% являются техническими работниками и строителями, 10% занимаются уборкой или уходом за домом, столько же работают в инженерии, науке и технологиях, по 8% - в образовании, продажах и коммуникации, а еще по 7% - в логистическо-транспортной отрасли, управлении и администрировании. Опрос проводился с 22 сентября по 5 октября методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Аудитория исследования (220 респондентов) - мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, в результате войны выехавшие за границу (и до сих пор там находятся), а до войны проживавшие в Украине. Напомним, в Европе растет количество украинцев с временной защитой. По последним данным Евростата, их в странах ЕС насчитывается более 4 миллионов.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp