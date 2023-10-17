В ЕП готовы создать фонд Украины, но есть условие

Речь идет о "длительном и амбициозном проекте" по реконструкции и модернизации, который Европа может начать прямо сейчас, во время войны.

В Европарламенте готовы поддержать создание фонда на 50 млрд. евро, который будет предназначен для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Однако Киев должен создать план восстановления. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Укринформ. Отмечается, что голосование намечено на вторник, а накануне на заседании Европарламента состоялись заключительные дебаты. "Чрезвычайно важно достичь согласия до конца года, чтобы Украина смогла получить поддержку настолько быстро, насколько это возможно", - отметил Йоханнес Хан, европейский комиссар по бюджету и администрированию. Он также подчеркнул, что украинское правительство должно создать план восстановления и реконструкции с детально прописанным графиком инвестиций и реформ, необходимым также как часть процесса присоединения к ЕС. "Мы уже работаем вместе с Украиной над созданием такого плана", – добавил Хан. Докладчица Эйдер Гардиасабал Рубиал подчеркнула важность использования фондом замороженных российских активов: "Россия должна заплатить Украине за нанесенный ущерб и разрушение. Поэтому нужно разработать законодательную базу для введения механизма, предусматривающего конфискацию российских активов, которые пойдут на компенсацию нанесенного ущерба". Еще один докладчик на дебатах Михаэль Галер подчеркнул, что "речь идет о длительном и амбициозном проекте", который Европа начинает прямо сейчас, когда война еще не закончилась, потому что готова работать вместе с Украиной над ее европейским будущим. "Эти деньги не только ссуда, мы хотим видеть их в инвестиционных проектах, в частных инвестициях в экономику", - сказал депутат. Он также призвал коллег завершить все формальности уже в этом году, чтобы финансовая поддержка не заставила себя ждать в начале 2024-го. "Чрезвычайно важно, чтобы Украина не просто выиграла войну, а укрепляла демократию на всех уровнях", – отметил Галер. Напомним, комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам 5 октября поддержали создание специального фонда для Украины на 50 млрд евро, который будет предназначен для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024-2027 годах. Перед этим Европарламент одобрил пересмотр бюджета Евросоюза на 2021 - 2027 годы, содержащий положение об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp