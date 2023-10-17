Задержанный на оккупированной территории коллаборант-садист получил срок

Боевик издевался над мирными жителями Херсонщины, в частности, пытался "выбить" из них "признание" в причастности к движению сопротивления.

Сотрудники СБУ и спецназовцы ВСУ провели спецоперацию на временно оккупированной территории, в результате которой задержали боевика, причастного к массовым пыткам гражданских. Суд назначил ему 15 лет за решеткой, сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что бывший житель оккупированной Ждановки Донецкой области, еще в 2014 году добровольно присоединившийся к террористам, принимал участие в пытках мирных жителей левобережной Херсонщины. "Злоумышленник издевался над людьми и угрожал им убийством. Задокументированы факты, когда он простреливал ноги похищенным жителям области или стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел", - говорится в сообщении. Суд назначил ему 12 лет тюремного заключения. Учитывая, что злоумышленник ранее был осужден за государственную измену, суд по совокупности преступлений назначил ему 15 лет за решеткой. Ранее СБУ задержала предательницу, наводившую удары РФ на Херсон. Российским агентом оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага. Также сообщалось, что в Кировоградской области наводчица российских ракет получила пожизненное заключение.

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