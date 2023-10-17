Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Сегодня, 17 октября, в 16:12 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения армией РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", - говорится в сообщении.
В 16:42 в Воздушных силах предупредили, что существует ракетная опасность для Полтавской области.
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В ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
Напомним, на Днепропетровщине произошел взрыв в доме, пострадал мужчина. Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Он госпитализирован в больницу.