Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Днем в Киеве и еще 12 областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Иллюстративное фото / Getty images

Сегодня, 17 октября, в 16:12 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения армией РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также: Зеленский сделал заявление после заседания Ставки

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", - говорится в сообщении.

В 16:42 в Воздушных силах предупредили, что существует ракетная опасность для Полтавской области.

Читайте также: Говорили о "мире": Путин встретился с Орбаном в Пекине

В ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Напомним, на Днепропетровщине произошел взрыв в доме, пострадал мужчина. Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Он госпитализирован в больницу.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK