Комнатные растения – это не только отличный декор для дома, но и источник кислорода и положительной энергии. Они делают нашу жизнь комфортной и уютной. Выбирать товары в цветочном магазине – интересное и полезное дело. Однако это может быть сложной задачей, особенно если вы новичок в деле домашнего цветоводства. Овладевайте искусством выбора комнатных растений в магазине, чтобы они прижились и долго радовали вас!

Оцените свое пространство

Прежде чем выбрать комнатные растения, выделите минутку и оцените свое жилое пространство. Обратите внимание на:

1. Освещение

Растения имеют разные потребности в освещении. Некоторые хорошо развиваются в условиях яркого солнечного света, в то же время другие украшают коридоры, комнаты со слабым естественным или искусственным освещением. Определите количество природного света, который попадает в ваш дом.

2. Наличие места

Оцените место в вашем доме, которым вы готовы поделиться с зеленым другом. Большие растения могут занять много места, поэтому их следует подбирать для озеленения просторных помещений. У вас достаточно места на полу или свободная площадь ограничена подоконниками и полками? Эта информация поможет вам выбрать растения, подходящие по размеру для выращивания именно в ваших условиях.

3. Влажность

Уровень влажности воздуха в помещении может быть разным. Это зависит не только от того, на какую сторону горизонта «смотрят» окна, но и от температуры, погоды, даже количества людей и животных, наличия вентиляции и т.д. Помните об этом, поскольку некоторые растения предпочитают более высокую влажность и хорошо растут в ванной или на кухне, другие выдерживают и даже нуждаются в сухом воздухе.

Учитывайте свои предпочтения

Прежде чем отправляться в магазин, определитесь, какие растения вам нравятся. Предпочитаете ярко цветущие или имеющие колоритные декоративные зеленые листья? Любите большие деревья или компактные кусты? Хотите приобрести комнатные растения, которые не нуждаются в особом уходе, а возможно, готовы прилагать усилия и тратить время на их выращивание? Выберите тип растения:

1. Цветущие

Это отличный способ придать интерьеру ярких красок. Определенные сорта могут цвести в любое время года. Все же чаще всего этот прекрасный процесс происходит весной и летом.

2. Декоративно-лиственные

Не цветут, но вся их красота – в листьях различных форм и расцветок. Вазон с таким растением может стать настоящей изюминкой интерьера.

3. Фикусы

Неприхотливые тропические экзоты могут вырасти до больших размеров. Дополняют дизайн любого стиля – от классического до современного.

Учитывайте образ жизни

Занятость и время, которое вы можете посвятить уходу за растениями, часто решаются в выборе комнатных растений. Вот несколько вещей, о которых следует подумать:

1. Уход

Если вы часто путешествуете или заняты, следует приобрести неприхотливые растения – суккуленты, кактусы, алоэ. Они потребуют меньше вашего внимания и времени на уход.

2. Животные в доме

Если у вас есть домашние животные, убедитесь, что растения безопасны для них. Иногда сок живописных комнатных цветов токсичен для животных.

Покупайте комнатные цветы разумно

Ну вот вы и посетили цветочный салон. Именно здесь и происходит настоящий творческий процесс. Коллекция роскошных комнатных растений, атмосфера тропиков способствуют покупке сразу нескольких лучших экземпляров. Но будьте внимательны, выбирая, чтобы гарантированно принести домой здоровую зеленую красавицу.

1. Осмотрите растение

Листья, стебли, общее состояние – ничто не должно вызывать сомнений. Желтые или увядшие листья могут свидетельствовать о стрессе или недуге. Неповрежденные листья, высокий тургор, крепкие корни – внешние признаки ее здоровья.

2. Проверьте отсутствие вредителей

Купите растения со здоровыми листьями, без признаков поражения вредителями или болезнью.

3. Выберите правильный горшок для цветов

Спросите у менеджера, нужно ли пересадить растение. Декоративное кашпо или, может быть, современный «умный» горшок, оснащенный системой автополива, подбирайте под размер корневой системы. Убедитесь, что в емкости достаточно места для развития, есть дренажные отверстия. Купите соответствующий грунт.

4. Посоветуйтесь с консультантом

Магазин обычно предлагает разные виды комнатных растений. Если у вас есть вопросы или нуждаетесь в совете, обратитесь к продавцу. Он поможет подыскать растения для вашего дома. Рассмотрите варианты, выберите те растения, которые вам нравятся. У консультанта всегда можно узнать о том, как часто поливать и удобрять растение. Это поможет сохранить здоровье вашего зеленого друга.

Хотите улучшить свое жизненное пространство, обогатиться природой, наслаждаясь красотой и чувствуя животворную силу комнатных растений? Вы пришли в нужное место. Выбор домашних цветов для вашего дома в салоне цветов «Флорен» – это отличный и полезный опыт. Учитывая свое пространство, образ жизни и типы растений, лучше всего отвечающих вашим потребностям и вкусам, вы сможете создать зеленый оазис, который улучшит вашу среду. Купите растения разумно, обеспечивайте им надлежащий уход, чтобы помочь вашему внутреннему саду процветать. Счастливой посадки!