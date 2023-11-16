На Хмельнитчине прогремели взрывы: работает ПВО

Хмельницкая областная военная администрация призвала местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Взрывы в Хмельницкой области раздались утром 16 ноября, работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Читайте также: Пентагон закупал российскую нефть несмотря на санкции, - The Washington Post

"Жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в его сообщении.

В Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена в 6:38. Воздушные силы ВСУ уже предупреждали о ракетной опасности в Хмельницкой и Черновицкой областях. По данным военных, в направлении указанных областей движется группа ударных дронов, жителей Староконстантинова призывали оставаться в укрытиях.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.