Россияне сменили тактику дроновых атак - Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что враг вместо ночи атаковал территорию Украины БпЛА утром.

Российская армия сменила тактику атак, выпустив по Украине ударные дроны утром, а не ночью. Оккупанты атаковали нашу страну по крайней мере десятью беспилотниками. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"На этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов... в половине 9, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику ущерба, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. В этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину", - отметил он.

По его словам, "стандартное время" для российских дроновых атак: с 22:00 до 03:00 - 04:00. Россияне наносили удары волнами с разных направлений. Ранее захватчики наносили удары днем, но такое время атак облегчало работу украинской ПВО.

"Перед этим, если войти в стандартный отрезок времени, 22:00 и ночь, то они наносили удары днем. И увидели, что днем нашим Силам обороны проще сбивать, потому что есть визуальная привязка к цели. Поэтому собственно было выбрано ночное время. Ночи немного длиннее, и видимость утром зависит от погодных условий прежде всего... Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым нужна крайне именно визуальная привязка к цели", - добавил он.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.