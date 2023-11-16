Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Селидово выросло число жертв ракетного удара

Сейчас спасатели проводят работы по извлечению тела. Под завалами ищут еще одного человека.
В Селидово выросло число жертв ракетного удара
Россияне уничтожили подъезд 4-этажного жилого дома в Селидово / t.me/dsns_telegram

В результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека. Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы. Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте также: Пентагон закупал российскую нефть несмотря на санкции, - The Washington Post

"Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенной в результате обстрела жилой 4-этажки. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

При этом Суспільне, ссылаясь на комментарий спикера ГСЧС Донецкой области Веронику Бахал, сообщает, что тело нашли на четвертом этаже.

"Сейчас спасатели проводят работы по извлечению тела", – сказала она и добавила, что под завалами ищут еще одного человека.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK