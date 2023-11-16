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В Киеве горела СТО, есть пострадавший

Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего с острым отравлением угарным газом. Его передали медикам.
В Киеве горела СТО, есть пострадавший
В Киеве произошел пожар на СТО / ДСНС

В Дарницком районе Киева, на улице Харченко, утром 16 ноября произошел пожар на станции техобслуживания, пострадал человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что возгорание было зафиксировано на площади 100 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего с острым отравлением угарным газом. Его передали медикам.
 
При этом из помещения СТО были эвакуированы два автомобиля. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.

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