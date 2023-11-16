ССО с помощью HIMARS уничтожили экипаж вражеского БпАК
Операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.
Силы Спецопераций ВСУ показали уничтожение экипажа российского БПАК ZALA.
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Отмечается, что операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника. Скорректировали по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник.
Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.
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