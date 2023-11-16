Законопроект Гетманцева может нанести ущерб бюджету и усложнит получение средств от МВФ - СМИ

| Автор: Мальцева Ольга

Законопроект №10101 об изменениях в законодательство в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей может нанести бюджет ущерб на сотни миллионов гривен и усложнить получение Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Деловая столиця.

"Реальный вред от подобных законодательных инициатив может быть на порядки больше: здесь речь может идти о миллиардах долларов недополученной международной помощи. В частности, законопроект №10101 может вызвать вопросы у МВФ сразу по двум пунктам. Ведь в подписанном с Фондом меморандуме Украина обязалась не расширять количество льгот, а также бороться с коррупцией. Экспертам Фонда, вероятно, нетрудно будет найти признаки обоих нарушений в упомянутом законопроекте", — говорится в статье.

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Согласно законопроекту, МСЛ и Украинская национальная лотерея смогут работать как казино на своих лицензиях операторов лотерей. Сейчас она стоит 18,8 млн грн – в 10 раз меньше, чем для других игроков рынка, для которых они стоят 190 млн грн. Если новшества вступит в силу, эти операторы лотерей не доплатят бюджету 171 млн грн в год каждая, а бюджет потеряет 342 млн грн.

Издание напоминает, что прежде чем стать депутатом автор законопроекта Гетманцев владел акциями одной из двух упомянутых лотерей, которые могут получить многомиллионные льготы - "МСЛ".

"Прямые потери могут быть и больше. Ведь принятие законопроекта №10101 может спровоцировать появление новых государственных операторов, которые захотят составить конкуренцию казино и получить лицензию за 10% от стоимости для обычных операторов. В условиях катастрофического бюджетного дефицита терять хоть копейку государственных денег – преступно ", – резюмируется в статье.