Войска РФ обстреляли Белозерку: один человек погиб, есть раненые
16 ноября днем российская армия массированно ударила по Белозерке. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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Глава ОВА сообщил, что тело погибшего мужчины спасатели извлекли из-под завалов дома. Четверо человек получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 лет, а также 62-летний мужчина. Всех раненых отвезли в больницу.
"Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен также объект критической инфраструктуры. Белозерка и окрестные села - без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - говорится в сообщении.
Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.