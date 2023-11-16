Войска РФ обстреляли Белозерку: один человек погиб, есть раненые

Белозерка и окрестные села - без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, уверяют в Херсонской ОВА.

16 ноября днем российская армия массированно ударила по Белозерке. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также: Пентагон закупал российскую нефть несмотря на санкции, - The Washington Post

Глава ОВА сообщил, что тело погибшего мужчины спасатели извлекли из-под завалов дома. Четверо человек получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 лет, а также 62-летний мужчина. Всех раненых отвезли в больницу.

"Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен также объект критической инфраструктуры. Белозерка и окрестные села - без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - говорится в сообщении.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.