В Борисполе секретарь горсовета захватил власть, пока мэр в ВСУ

Чиновник, подменив юридические понятия, назначил себя исполняющим полномочия городского головы.

| Автор: Мальцева Ольга

В Борисполе секретарь городского совета Владислав Байчас незаконно назначил себя исполняющим обязанности городского головы. Об этом Кореспондент.net сообщил Виталий Горкун, который официально был исполняющим.

Через два месяца секретарь горсовета Владислав Байчас решил вернуть власть, говорит Горкун. В частности, 16 ноября Байчас зарегистрировал себя в государственном реестре руководителем горсовета и председателем исполнительного комитета.

Как пояснил Горкун, такие действия были совершены на основании решения городского совета от 10.11.2023 года О принятии к сведению сообщения территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором не было предоставлено никаких полномочий секретарю совета выполнять такие функции и Распоряжение о выполнении полномочий председателя за подписью самого же секретаря.

По его словам, поскольку правовая оценка указывает на подмену юридических понятий, было принято решение обжаловать такие действия. Исполняющий обязанности мэра Борисполя уже передал информацию председателю Киевской ОГА, подал заявления в правоохранительные органы, жалобы в Минюст и Генеральному прокурору Украины.

"Также, секретарь городского совета Байчас В.М.... вопреки установленному порядку своим распоряжением досрочно, противоправно фактически прекратил полномочия Бориспольского городского головы Борисенко В.К.", - говорится в докладной Горкуна к главе Киевской ОГА.

"Считаю, что такие действия на сегодняшний день, во время военного положения в стране, должны решаться в юридическом поле и власть не должна допустить к образованию негативных последствий, которые влияют на функционирование города накануне зимы. На сегодня город работает в штатном режиме, все коммунальные службы и учреждения работают для обеспечения комфорта населения", - пояснил Горкун.