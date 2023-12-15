Правительство Южной Кореи передало Украине 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING".

| Автор: Мальцева Ольга

Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специального оборудования для разминирования. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Корея.

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"В рамках обеспечения потребностей Украины в разминирующей технике Правительством Республики Корея при содействии Посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING"”, - говорится в сообщении.

В посольстве сообщили, что оборудование прибыло к месту назначения, где будет распределено между подразделениями ГСЧС, которые участвуют в гуманитарном разминировании деоккупированной территории Украины.

Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com Южная Корея передала Украине спецмашины для разминирования / facebook.com

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Напомним, Дания представит Украине новый пакет помощи на сумму 1 млрд евро. Дания предоставит Украине очередной пакет финансовой помощи в размере и миллиард евро.