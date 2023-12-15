Генштаб рассказал о ситуации под Авдеевкой

Российские захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, отмечает Генеральный штаб.

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонской области. В то же время, российские захватчики пытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом свидетельствует сводка Генштаба ВСУ, опубликованная на ее Facebook-странице.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Северское и Слобожанское направления

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Красный Хутор, Гремяч Черниговской области; Кружок, Волфин, Покровка Сумской области; Красная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковской области.

Купянское направление

Украинские защитники отбили восемь атак окупантов в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Лиманское направление

Силы обороны отбили пять атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

Бахмутское направление

Наши воины отбили 15 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление

Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 - восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктаов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка. Шахтерское направление Наши защитники отрбили две атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстреам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. Запорожское направление Силы обороны отбили семь атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области. Херсонское направление Артиллерийским обстрелам противника подверглись Крынки, Ивановка, Тягинка, Антоновка и областной центр Херсонской области. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику. Потери РФ В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника. Напомним, Главное управление разведки Минобороны заявило, что россияне усиливают давление на местное население на временно оккупированных территориях Украины. Генштаб: На Авдеевском направлении отбита 51 атака Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp