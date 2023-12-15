Киевстар восстановил доступ к мобильному интернету по всей Украине
Компания заявила, что теперь активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к Мой Киевстар.
Киевстар обновил мобильный интернет и более 90% базовых станций мобильной связи. Об этом говорится в сообщении на странице компании Fecebook.
По данным компании, теперь они смогли восстановить доступ к мобильному интернету по всей стране и возобновили более 95% базовых станций мобильной связи.
Компания активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к Мой Киевстар. Сеть стабилизируется и работает по всем стандартам, в том числе 4G.
"Это означает, что скоро качество связи будет улучшаться. Даже если сейчас она работает с уменьшенной скоростью. В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью. Тем не менее, наши специалисты оперативно устраняют их", - отмечается в сообщении. .
Как известно, 12 декабря Киевстар сообщил о масштабном сбое в своей сети. В отдельных регионах кроме мобильной связи не работал и проводной Интернет. Позже в компании подтвердили информацию о кибератаке.
Ранее мы уже писали, что Киевстар восстановил доступ к мобильному интернету 4G/LTE в нескольких областях Украины.
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