Киевстар восстановил доступ к мобильному интернету по всей Украине

Компания заявила, что теперь активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к Мой Киевстар.

Киевстар обновил мобильный интернет и более 90% базовых станций мобильной связи. Об этом говорится в сообщении на странице компании Fecebook.

По данным компании, теперь они смогли восстановить доступ к мобильному интернету по всей стране и возобновили более 95% базовых станций мобильной связи.

Компания активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к Мой Киевстар. Сеть стабилизируется и работает по всем стандартам, в том числе 4G.

"Это означает, что скоро качество связи будет улучшаться. Даже если сейчас она работает с уменьшенной скоростью. В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью. Тем не менее, наши специалисты оперативно устраняют их", - отмечается в сообщении. .

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