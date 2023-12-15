В Донецке атакована нефтебаза, вспыхнул пожар

СМИ опубликовали фотографии с места прилета, на которых можно увидеть сильный пожар на нефтебазе.

Серия взрывов прогремела во временно оккупированном Донецке в пятницу вечером, 15 декабря. Под ударом оказалась нефтебаза. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, а также опубликовали видео с места происшествия.

"Прилеты" зафиксировали в Буденовском районе города. Telegram-каналы также опубликовали фотографию последствий попадания по нефтебазе.

Позже пропагандистское информагентство ТАСС опубликовало фотографии с места прилета. На фото можно увидеть сильный пожар на нефтебазе.