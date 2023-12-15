В ГУР прокомментировали планы России "захватить несколько крупных городов"

Представитель разведки Андрей Черняк отметил, что Кремль несколько лет говорил о своих планах, но так и не смог реализовать.

Российские оккупанты продолжат попытки захвата новых украинских территорий. Однако врагу не удастся внедрить в жизнь планы взятия контроля над крупными городами. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 15 декабря.

Противник и до этого имел планы захвата городов Украины и он будет пытаться оккупировать новые, если появится такая возможность.

"Впрочем, по нашим оценкам, у них не хватит сил оккупировать наши города. Человеческий ресурс - это одно, но для оккупации и содержания нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные", - подчеркнул представитель разведки.

Черняк напомнил, что Кремль говорил о своих грандиозных целях несколько лет, при этом ни одной из них не было достигнуто. Однако при попытках чего-то достичь Россия продолжит жертвовать человеческим ресурсом.

"Да, в Москве не считают людей, но там считают деньги. Финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года. А дальше увидим", – отметил он.

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