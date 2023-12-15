Оккупанты заявили о массированной ракетной атаке в Геническе
Коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что "в настоящее время сбито уже не менее 15 целей в небе над городом.
Серия взрывов прогремела во временно оккупированном Геническе Херсонской области вечером в пятницу, 15 декабря. Представители "администрации" захватчиков говорят о массированной ракетной атаке. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.
В городе работают системы противовоздушной обороны, появились видео с места происшествия.
"Геническ передает привет и передает эстафету дальше в Крым", - соронизировал чиновник.
Представитель оккупационной "власти" региона Херсонской области, гауляйтер Владимир Сальдо заявил в Telegram, что город находится под сильным обстрелом.
Он также утверждает, что ПВО оккупантов "сбивает ракеты".
"В настоящее время сбито уже не менее 15 целей", - написал коллаборант.
Напомним, в августе в районе Чонгара и Геническа Херсонской области прогремели мощные взрывы. Известно о "прилетах" по мостам.
Позже оккупанты закрыли пункт пропуска Чонгар. Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.
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