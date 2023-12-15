Венгрии грозило лишение права голосовать в ЕС - Стефанишина

Чиновница объяснила, что такая официальная процедура действительно существует, однако ей еще ни разу не пользовались.

Лидеры стран Евросоюза могли лишить Венгрию права голосовать при рассмотрении вопроса о переговорах о вступлении Украины в блок. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона Единые новости.

"Решение принято. Но я хочу сказать, что даже если бы ситуация была более критичной, чем она сложилась вчера, государства-члены ЕС, 26 были готовы лишить Венгрию права голосовать", - заверила чиновница.

По ее словам, подобная официальная процедура действительно существует, однако ею еще ни разу не пользовались.

Она также предположила, что это явилось аргументом для премьера Венгрии Виктора Орбана выйти из зала во время того, как другие лидеры голосовали за открытие переговоров с Украиной.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp