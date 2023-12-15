Кулеба назвал главные задачи для Украины и союзников на 2024 год

Каждая оборонка отдельной страны сама не справится с задачами и вызовами, создаваемыми российским оборонным комплексом, считает глава МИД.

Главным вызовом как для Украины, так и ее союзников в наступившем году станет построение мощной оборонной индустрии, которая сможет противостоять российской агрессии. Об этом в пятницу, 15 декабря, в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Санкции - это важно, но сейчас самый важный трек - это оборонные индустрии. Почему я на каждом шагу, при каждой возможности с партнерами об этом говорю, потому что нам нужно создать целостное пространство оборонных индустрий стран, как минимум, Европейского союза и Украины плюс США, Канада", - сказал Кулеба.

Он согласился, что это очень непростая задача.

"Но основная проблема в том, что каждая оборонка отдельной страны сама не справится с задачами и вызовами, создаваемыми российским оборонным комплексом", - подчеркнул дипломат.

Исходя из вызовов, Кулеба подчеркнул, что главными задачами на 2024 год должны стать санкции, укрепление обороны.

"Поэтому наша политика в следующем году - максимальное ограничение доступа российской оборонки к технологиям и сырью, а также наращивание сотрудничества между оборонными индустриями Украины и наших стран-партнеров. Под сотрудничеством я имею в виду совместное производство и снарядов, и запчастей. Это два трека, которые будут ключевыми в нашей работе для того, чтобы на политическом уровне это все двигалось", - заявил Кулеба.

Российский Кингисеппский машиностроительный завод KMZ в Санкт-Петербурге представил ударный морской беспилотник ББКН (абервиатура от рус. "быстроходный безэкипажный катер-носитель") Одуванчик, выполненный по похожей на украинские дроны конструкции.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp