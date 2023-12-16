Новая группа российских беспилотников залетает из Брянской области - ВСУ
Вечером в пятницу, 15 декабря, оккупационные войска России запустили ударные дроны по Украине с южного и северо-восточного направлений.
На территорию Украины залетает новая группа вражеских беспилотников. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщают Воздушные силы Украины ВСУ.
Как информируют военные, по состоянию на данный момент движение ударных БпЛА:
БпЛА в Первомайском районе - курс северо-западный
Несколько групп БпЛА через Херсон - в северном направлении
БпЛА в районе Умани Черкасской области - курс западный
Также РФ атакует дронами Киев. Взрывы раздались в Подольском и Дарницком районах Киева. Мэр города объявил о движении беспилотников в направлении центра города.
Кличко призвал жителей города оставаться в укрытиях и предупредил, что атака продолжается.
"Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы двигаются еще две группы БпЛА", - предупредил он.
Военные сообщают, что угроза по дронам остается для: Черниговской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской областей.
Перед этим в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россия атакует Украину беспилотниками.
Напомним, ночью 13 декабря россияне баллистическими ракетами атаковали Киев. Их обломки свалились на жилые районы. Во время ночной атаки врага пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали. В ту ночь было сбито 10 вражеских БПЛА и 10 баллистических ракет.
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