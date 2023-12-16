Новая группа российских беспилотников залетает из Брянской области - ВСУ

Вечером в пятницу, 15 декабря, оккупационные войска России запустили ударные дроны по Украине с южного и северо-восточного направлений.

На территорию Украины залетает новая группа вражеских беспилотников. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщают Воздушные силы Украины ВСУ.

Как информируют военные, по состоянию на данный момент движение ударных БпЛА:

БпЛА в Первомайском районе - курс северо-западный

Несколько групп БпЛА через Херсон - в северном направлении

БпЛА в районе Умани Черкасской области - курс западный

Также РФ атакует дронами Киев. Взрывы раздались в Подольском и Дарницком районах Киева. Мэр города объявил о движении беспилотников в направлении центра города.

Кличко призвал жителей города оставаться в укрытиях и предупредил, что атака продолжается.

"Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы двигаются еще две группы БпЛА", - предупредил он.

Военные сообщают, что угроза по дронам остается для: Черниговской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской областей.

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