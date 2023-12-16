Итоги 15.12: Теракт на Закарпатье и помощь ВБ

На Закарпатье депутат взорвал гранаты, 26 человек получили ранения; Всемирный банк объявил о выделении дополнительной финпомощи для Украины. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты

В Закарпатской области депутат Керецковского сельского совета взорвал гранаты во время заседания сессии. В результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из которых в тяжелом состоянии. Гранаты бросил депутат от партии Слуга народа Сергей Батрин.

Подрыв гранат в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутатом будут расследовать как теракт. Подрывнику может грозить от трех до 10 лет лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Украина получит очередную помощь от международных партнеров

Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и на другие приоритетные расходы госбюджета.

Украина получила новую военную помощь от Литвы

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Речь идет о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности, а также около тысячи раскладушек. Кроме передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Также отмечается, что в Литве уже был составлен долгосрочный план поддержки на 2024-2026 годы.

Минобороны запустило новую систему закупок по стандартам НАТО

Полностью заменена постсоветская система, где все властные полномочия были сосредоточены в Минобороны. Суть изменений состоит в формировании правовой основы для упорядочения и разграничения зон ответственности Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и военных вузов. Это позволит сделать систему управления более функциональной, а также откроет путь западной модели лидерства, считают в МО. Непосредственно закупками тылового имущества будет заниматься отдельное государственное предприятие - Агентство закупок в сфере обороны (ГП Государственный оператор тыла).

Словацкие перевозчики разблокировали движение грузовых автомобилей на границе

Словацкие перевозчики разблокировали движение грузовых автомобилей на въезд в свою страну перед пунктом пропуска Вишне-Немецкое. В среднем по этому направлению проходит 100 фур в сутки. По состоянию на утро 15 декабря через КПП Ужгород - Вишне-Немецкое было пропущено 116 грузовиков.

В Украине построили первый адаптированный под европути зерновоз

Укрзализныця построила первый зерновоз, оптимально приспособленный для перевозок по европути. Новый вагон-хоппер для зерна модели 19-8005-У предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Его грузоподъемность 70 т; объем кузова 104 куб. м; 5 загрузочных люков; 6 разгрузочных; конструкционная скорость 120 км/ч.

В Минздраве заявили о превышении эпидпорога в Черновицкой области

В Черновицкой области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ гриппом и COVID-19. За предыдущую неделю там зарегистрировано 5586 тысяч случаев заболеваний. В Житомирской области эпидемический порог соответствует среднему уровню - 8 738 заболевших. В других регионах Украины ситуация стабильная, то есть сохраняется неэпидемический уровень.

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