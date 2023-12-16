Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россияне обстреляли четыре общины Сумской области

По Белопольской общине враг совершил ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами из вертолетов.
Россияне обстреляли четыре общины Сумской области

Российские агрессоры за пятницу обстреляли четыре общины Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба местной ОВА.

"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская общины", – говорится в сообщении.

По Белопольскому обществу враг бил из минометов (13 взрывов) и артиллерии (7 взрывов). Также совершен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) из вертолетов (10 взрывов).

По Новослободской враг совершил артиллерийский обстрел (5 взрывов).

В Краснопольской зафиксирован сброс с БПЛА 3 взрывных устройств (ВОГ) (3 взрыва).

На территорию Зноб-Новгородской россияне сбросили три мины.

Накануне сообщалось, что в Сумской области пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ. Диверсанты были вынуждены отступить обратно на территорию России.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK