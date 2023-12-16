Россияне обстреляли четыре общины Сумской области

По Белопольской общине враг совершил ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами из вертолетов.

Российские агрессоры за пятницу обстреляли четыре общины Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба местной ОВА.

"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Зноб-Новгородская общины", – говорится в сообщении.

По Белопольскому обществу враг бил из минометов (13 взрывов) и артиллерии (7 взрывов). Также совершен ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) из вертолетов (10 взрывов).

По Новослободской враг совершил артиллерийский обстрел (5 взрывов).

В Краснопольской зафиксирован сброс с БПЛА 3 взрывных устройств (ВОГ) (3 взрыва).

На территорию Зноб-Новгородской россияне сбросили три мины.

Накануне сообщалось, что в Сумской области пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ. Диверсанты были вынуждены отступить обратно на территорию России.

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