На фронте почти 100 боевых столкновений - Генштаб

Авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За прошедшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений. Украинская армия сдерживает российских агрессоров на востоке и атакуют на юге Украины, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 16 декабря.

Указано, что вчера враг нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак россиян в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими войсками было отбито пять атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку. Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживали врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили две российские атаки возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника западнее Новопокровки и южнее Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжали активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки наша авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки, противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал об "актуальных задачах" войны в Украине. По его словам, Украина уже "практически не производит оружие" и скоро якобы останется без помощи Запада.

Также Путин сказал о сотнях тысяч потерь за время войны в Украине.

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