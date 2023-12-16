Отстраненный замглавы Нацполиции вернулся на работу - СМИ

Оснований для проверки Дмитрия Тишлека на полиграфе нет, а по своей инициативе он такого желания не выражает, пояснили в МВД.

Заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тишлек, у которого журналисты обнаружили вероятные связи с Россией, вернулся к исполнению своих обязанностей. Служебная проверка не нашла оснований для его увольнения. Об этом накануне сообщило издание Цензор.нет, которое подало запрос в МВД и получило ответ на него.

В ведомстве напомнили, что Дмитрий Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей на месяц, пока проводилось служебное расследование. Но уже 29 ноября он вернулся на службу.

"Служебное расследование не установило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека Д. П. с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминаемыми в журналистском расследовании", – говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что у них нет оснований для проверки Тишлека на полиграфе, а по своей инициативе он такого желания не выражает.

"В то же время информируем, что заключение по установлению оснований для освобождения от должности Тишлека Д.П. возможно сделать после получения результатов рассмотрения материалов служебного расследования в НАПК и ГБР", - добавили в МВД.

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Ранее издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что супруга замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека не лишилась паспорта РФ. Также утверждалось, что сам Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

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