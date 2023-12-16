МО договаривается с местными властями о мобилизации

Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга, считает министр обороны.

Министерство обороны и местные власти договариваются о более тесном сотрудничестве для помощи армии. В частности, речь идет и о мобилизационной работе. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook в субботу, 16 декабря.

Умеров отметил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента обсудили сотрудничество с местным самоуправлением.

При этом есть три главных направления сотрудничества:

строительство фортификационных сооружений;

изменение подходов к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению;

усиление рекрутинга в регионах и привлечение местных властей к этому.

"Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе", – подчеркнул Умеров.

Также министр опроверг заявления о якобы конфликте среди руководства страны и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. По его словам, это информационные операции россиян.

Напомним, 9 ноября в Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 14 февраля 2024 года. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Вместе с тем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина должна расширить мобилизацию.

Известно, что в Украине уже готовятся изменения правил мобилизации, а также вводится рекрутинг.

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