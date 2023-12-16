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Полиция показала удар "шахедов" по больнице под Херсоном

В момент атаки в больнице находились патрульные и работники больницы. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль.
Полиция показала удар "шахедов" по больнице под Херсоном

Российские агрессоры атаковали иранскими ударными беспилотниками больницу в селе Степановка под Херсоном в ночь на субботу, 16 декабря. Момент удара попал на видео, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

В момент удара "шахедов" в больнице находились патрульные и работники больницы. В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

Однако во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

Ранее стало известно, что в эту ночь россияне обстреляли Херсон и область. Враг применил артиллерию, а также ударные дроны. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

Также "шахедами" был атакован населенный пункт Дарьевка. Там обошлось без жертв.

Напомним, сегодня ночью россияне совершили массированную атаку "шахедами". Силы ПВО сбили вражеские дроны в 11 областях.

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