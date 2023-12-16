В Донецке "прилет" по базе россиян - соцсети
Во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишут местные Telegram-каналы в субботу, 16 декабря.
Известно, что пожар вспыхнул в Буденовском районе города. Его жители публикуют в сети черный дым, который виден с разных точек.
Подтверждают свежий прилет по базе расположения рашистов и их составу горюче-смазочных материалов в Донецке, – написал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
В свою очередь, российские паблики не комментируют причины пожара. Некоторые пишут, что это якобы бытовой пожар.
Напомним, вчера вечером в Донецке загорелась нефтебаза. "Прилеты" зафиксировали в том же Буденовском районе города. Вспыхнул сильный пожар.
Также вчера оккупанты заявили о ракетной атаке на Геническ в Херсонской области. Там раздалась серия взрывов.