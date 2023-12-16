Украина готовит "правильное" контрнаступление - СМИ

Украина до сих пор имеет доступ более чем к 95% всех систем вооружения, поставленных Западом. Они не были использованы в контрнаступлении, утверждают журналисты.

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. И оно, очевидно, будет таким, как его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на это лето. Об этом накануне сообщила германская газета Welt.

Издание пишет, что даже несмотря на то, что текущее контрнаступление "зашло в тупик", и Запад колеблется с его поддержкой, есть признаки того, что Украина готовит новый план.

"Многие забывают, что большинство танков и бронетранспортеров все еще есть, и что много обещанного вооружения все еще поставляется", – заявил немецкий эксперт по безопасности и политический консультант Нико Ланге.

Это касается, например, 200 немецких танков Leopard 1, из которых всего около 30 прибыли в Украину.

Также утверждается, что Украина до сих пор имеет доступ к более чем 95% всех систем вооружения, поставленных Западом, поскольку они еще не были использованы в контрнаступлении. Это результат оценок голландского вебсайта Oryx, анализирующего данные о поставках и уничтожении военной техники.

Издание напоминает, что украинские подразделения удерживают плацдарм вблизи Херсона на временно оккупированном Россией берегу Днепра. Отсюда всего 60 километров до Крыма. Это слабое место для российской армии с тех пор, как Украина вынудила Черноморский флот отступить. А многие российские системы ПВО были уничтожены, как и другие военные объекты РФ.

Утверждается, что главнокомандующий Залужный никогда не был сторонником наступления без поддержки с воздуха, и согласился на него только "по политическим мотивам", но впоследствии "большое контрнаступление", которое должно было привести в Мелитополь и Бердянск, было в конце концов отменено.

Также журналисты пишут, что Залужный, решив атаковать небольшими пехотными подразделениями, сохранил жизнь своих солдат и большинство западных систем оружия, а также выиграл важное время.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек может стать плацдарм в Херсоне. Имея необходимые истребители, боевые вертолеты и беспилотники, Украина могла бы обеспечить достаточную поддержку для продвижения своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений. Это было бы именно то контрнаступление, которое, вероятно, имел в виду Залужный с самого начала", – говорится в статье.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не добились желаемых результатов во время летнего контрнаступления. Причиной этому, по его словам, стала медлительность западных союзников.

СМИ также сообщили, что военные руководства США и Украины разрабатывают новую стратегию ведения войны на 2024 год.

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