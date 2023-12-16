В Воздушных силах рассказали, из чего россияне могут запускать "шахеды"

Для запуска дронов-камикадзе российским захватчикам не нужны специально оборудованные площадки.

Для осуществления запусков ударных дронов типа Shahed российским военным не столь важны площадки, ведь они могут быть мобильными. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Площадки не столь важны для оккупантов, ведь они могут быть мобильными. Мы видели, как "шахеды" выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть где угодно и осуществить эти пуски", - отметил он.

Игнат добавил, что, несмотря на то, что россияне запускают дроны из Крыма, точкой входа для российских воздушных целей является именно Херсонская или Одесская области.

Несмотря на постоянные районы пусков беспилотников, оккупанты пытаются менять маршруты, двигаясь на 5-10 километров левее или правее, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Напомним, в ночь на 16 декабря подразделения ПВО уничтожили 30 беспилотников-камикадзе Shahed-136/131, запущенных россиянами. Полиция показала удар "шахедов" по больнице под Херсоном.

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