В Авдеевке остаются более 1000 гражданских

В среднем в день из города, пытающегося захватить россияне, приглашаются уезжать 3-6 человек.

В Авдеевке Донецкой области сейчас остается 1230 человек, а количество желающих уехать из города уменьшилось. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Вчера нам удалось вывезти пятерых человек. По состоянию на утро сегодня в городе остается 1230 человек. Конечно, это много. В последнее время видим уменьшение желающих уезжать. В среднем в день сейчас соглашаются выезжать 3-6 человек. За период обострения на нашем направлении выехало более 350 человек", - отметил он.

По словам чиновника, жители Авдеевки живут в подвалах многоэтажных и частных домов. Есть редкие случаи, когда жильцы находятся в своих квартирах.

"Враг проводит много активностей на нашем направлении. Это десятки атак в течение суток, но наши ребята не дают им где-то закрепиться. Если им даже удается где-то немного продвинуться, то сразу отрабатывает артиллерия, минометы и реактивная артиллерия. То есть никакого серьезного закрепления у врага нет. Полоса обороны вокруг нашего города держится", - добавил Барабаш.

Начальник ГВА также рассказал, что в боях за город россияне используют много так называемых "мясных штурмов". К ним приобщают мобилизованные и группы Шторм-V и Шторм-Z, которые перед тем проходят обучение.

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

Появилось видео с телами оккупантов под Авдеевкой

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